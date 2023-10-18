غلق جسر الجمهورية في بغداد بعد تظاهرات ليلية

شفق نيوز/ أغلقت قوات الأمن العراقية جسر الجمهورية المطل على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد تظاهرات خرجت ليلة أمس الثلاثاء، تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن القوات الامنية أغلقت منذ ليلة امس، جسر الجمهورية، كما أغلقت طريقا واحدا من جسر السنك باتجاه الرصافة، إلا أن الاخير تم اعادة فتحه امام المارة فجرا، مشسراً إلى وجود انتشار امني مكثف عند مقتربات الجسر وعند ساحة التحرير تحسبا من اي تجمعات.

وخرج المئات في ساعة متقدمة من ليل أمس، رافعين أعلام حزب الله مع الاعلام الفلسطينية والعراقية منددين بالقصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى بغزة.

ودخل العراق، اليوم الأربعاء، حالة الحداد تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالقصف الذي تعرض له مستشفى المعمداني في مدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل نحو 500 شخص معظمهم نساء وأطفال.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن فترة حداد عام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، تعبيرًا عن الولاء والاحترام لأرواح الأبرياء الذين سقطوا ضحايا هذه الجريمة البشعة.

وأكد، في بيان، أن الحكومة العراقية تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي، وتصف الجريمة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الموظفين والمنتسبين إلى تنفيذ وقفة تضامن وحداد اليوم.