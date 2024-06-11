أغلبهم من دولتين آسيويتين.. الأمن العراقي يقبض على 58 مخالفاً لشروط الاقامة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 58 مخالفاً لشروط الإقامة في بغداد أغلبهم من الجنسية البنغلادشية والباكستانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قسم شرطة باب الشيخ والمراكز التابعة لها باشرت مع الفوج التكتيكي ودوريات قاطع نجدة الكندي ومفارز الاستخبارات قاطع مسؤولية القسم ضمن المحلة 505 والمحلة 143 الواقعة بمنطقة شارع الظلال بحملة امنية كانت حصيلتها إلقاء القبض على 58 مخالفاً".

وأشار المصدر الى أن "27 من المخالفين يحملون الجنسية الباكستانية، و20 من الجنسية البنغلادشية و8 سوريين اضافة الى مخالف فلسطيني وآخر ايراني"، لافتاً الى ان "الحملة اسفرت عن اعتقال عراقي يحمل سلاح كلاشنكوف".