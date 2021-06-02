أغلبهم متهمون بالإرهاب.. كوردستان تسلم بغداد أكثر من 300 مطلوب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى، يوم الاربعاء، تسلم السلطات القضائية الاتحادية أكثر من 300 مطلوب من إقليم كوردستان منذ عام 2018.

وقال رئيس الهيئة القاضي مسلم متعب مدب لوكالة الأنباء الرسمية "واع" إن "مجلس قضاء اقليم كوردستان قام بتسليم مجموعة من المتهمين الى مجلس القضاء الأعلى والمطلوبين الى المحاكم العراقية الاتحادية وفق تهم مختلفة اغلبها وفق المادة 1/4 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005".

وأضاف، أن "ذلك تم على شكل ثلاث وجبات تضمنت الوجبة الأولى (90) متهما في عام 2018 والوجبة الثانية (35) متهما في عام 2019 والوجبة الثالثة (176) متهما في عام 2020".

كما أفاد مدب بأن "مجلس القضاء الأعلى أصدر الأمر القضائي المرقم (283/ق/أ) في 26/11/2018 بناء على ما قرره المجلس بجلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 16/9/2018، وقد تضمن الأمر تشكيل لجنة قضائية يمثل فيها مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء اقليم كوردستان لغرض تنفيذ الاحكام الصادرة من مختلف المحاكم العراقية وايجاد الحلول لاشكاليات اصدار مذكرات القبض وتنفيذها وتسليم المتهمين ونقل الدعاوى والاشكالات القضائية المتعلقة بعمل المحاكم".

وتابع أن "هذه اللجنة تتكون من رئيس هيئة الاشرف القضائي ورئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية ورئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية ورئيس محكمة استئناف دهوك ورئيس محكمة استئناف اربيل ورئيس محكمة استئناف السليمانية، حيث تجتمع في مقر مجلس القضاء الأعلى ببغداد أو في إحدى محافظات اقليم كوردستان عند الحاجة الى ذلك".