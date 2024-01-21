أغلبهم صبية وشباب..  38 حالة انتحار في ديالى عام 2023

شفق نيوز/ كشفت محافظة ديالى، اليوم الأحد، عن تسجيل 38 حالة انتحار خلال العام الماضي 2023، مؤكدة ارتفاع معدلات الانتحار بشكل ملحوظ.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان صلاح مهدي المجمعي، لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة سجلت 38 حالة انتحار خلال عام 2023 أغلبها بين صفوف الصبية والشباب، فيما سجلت المحافظة 17 حالة انتحار واحباط 10 محاولات خلال عام 2022.

وعزا المجمعي أسباب ارتفاع معدلات الانتحار في ديالى الى المشاكل المجتمعية والنفسية والتأثر المفرط بمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على التقاليد المنبوذة عرفيا ومجتمعيا الى جانب ضعف دور المؤسسات الحكومية والمجتمعية والدينية في محاربة فكر الانتحار.

وعد المجمعي معدلات الانتحار في ديالى خلال العام الماضي مؤشر اجتماعي خطير لا يتناسب وطبيعة ديالى واعرافها الاخلاقية والدينية الرافضة لأفكار العنف والتقاليد المنحلة.

وسجلت ديالى خلال العام الحالي 5 حالات انتحار متعددة في عدة مناطق من المحافظة لاسباب وظروف متعددة.

وتشهد ديالى خلال السنوات الاخير تصاعدا بحالات الانتحار بين الصبية والشباب لاسباب معيشية ونفسية او مشاكل اجتماعية.