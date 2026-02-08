أغلبهم أجانب.. اعتقال 17 متهماً بينهم بتجارة الأعضاء البشرية في 3 محافظات

شفق نيوز- بغداد/ واسط/ السليمانية

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بالقبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق مواد قانونية متعلقة بتجارة الأعضاء البشرية، فيما أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية اعتقال 15 متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظتي السليمانية وواسط.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أنه "تم القبض على متهمين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما واستدراجهما إلى أحد المنتجعات ضمن مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "المتهمين مطلوبان وفق المادة 18 من زراعة الأعضاء البشرية، وتم تسليمهما إلى مكافحة الاتجار بالبشر أصولياً".

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "القبض على 15 متسللاً أجنبياً من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي السليمانية وواسط".

ولفتت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".