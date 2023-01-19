شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، إغلاق 6 صيدليات وهمية وضبط 64 طناً من الأدوية في 3 محافظات.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "تواصل عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالأدوية المهربة والمخالفة للضوابط والتعليمات وشروط الرقابة الصحية وغلق الصيدليات الوهمية بالتعاون مع مفارز تفتيش وزارة الصحة".

وأضاف البيان أن "العملية أثمرت عن غلق 6 من الصيدليات والمحال الوهمية وضبط كميات كبيرة من الادوية تقدر بحوالي 64 طناً وإلقاء القبض على 14 متهماً في بغداد وصلاح الدين ونينوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات اصوليا".