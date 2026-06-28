أوامر قضائية تطال نواباً وسياسيين.. إغلاق "الخضراء" واعتقال 8 أشخاص وسط بغداد

شفق نيوز - بغداد

باشرت القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة - التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية - تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نصبت نقاط تفتيش مكثفة داخل المنطقة، مع إخضاع المغادرين لإجراءات تدقيق صارمة، مؤكداً أن الاستثناء الوحيد المتاح للخروج من المربع الحكومي خُصص لحاملي البطاقات الامتحانية.

وأضاف المصدر، أن الفرقة الخاصة اعتقلت فجر اليوم أكثر من ثمانية أشخاص، بينهم أعضاء في مجلس النواب، بناءً على مذكرات قبض قضائية تتعلق بملفات فساد مالي وإداري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب توغلت في منطقة "الشعب" شمالي العاصمة لتنفيذ مذكرات توقيف مماثلة.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.