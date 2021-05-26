إغلاق مداخل المنطقة الخضراء على خلفية اعتقال "مصلح"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء، يوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد على خلفية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، وتسمح بدخول من يحملون الباجات (البطاقات)".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي خشية إقدام مقاتلي الحشد على اقتحام المنطقة الخضراء وإحداث بلبلة هناك على خلفية اعتقال مصلح.

وشهدت مداخل الخضراء زحاماً مرورياً خانقاً من جهة المطار على خلفية إغلاقها.

والمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان وبعثات الدولة الأجنبية.

وكان قوة أمنية خاصة قد اعتقلت مصلح في وقت سابق الثلاثاء في منطقة الدورة جنوبي بغداد بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مصلح متهم بقتل ناشطين في الحراك الشعبي.

فيما قالت مصادر بالحشد الشعبي ووسائل اعلام مقربة من الحشد انه بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف اعتقلت القوة (مصلح) بسبب إصراره على منع دخول قوات امريكية قادمة من الاراضي السورية وتحاول خلال الساعات القادمة تلفيق قضية جنائية ضده.

ويعتبر مصلح من اهم قيادات الحشد الشعبي وكذلك العتبة الحسينية في كربلاء، وهو كان من المقربين لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.