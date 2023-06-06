إغلاق أكثر من 20 ممراً للتهريب بين العراق وإيران

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى، اليوم الثلاثاء، ان قوات الحدود شرعت بخطة امنية شاملة لاغلاق ممرات ومنافذ التهريب غير القانونية شرقي محافظة وتحديدا في المناطق الحدودية المحاذية لإيران.

وقال مدير ناحية قزانية (115 كم شرق بعقوبة) مازن اكرم الخزاعي لوكالة شفق نيوز، ان الجهد الهندسي وتشكيلات قوات الحدود تواصل اغلاق اكثر من 20 ممرا ومنفذ تهريب، موزعة في ناحية قزانية وقضاء مندلي، مبينا ان الممرات تستخدم قسم منها لتهريب المواشي والقسم الآخر لتهريب المخدرات.

وبين، ان ممرات التهريب تنتشر على طول الشريط الحدودي بين مندلي وقزانية والجانب الإيراني على امتداد أكثر من 40 كم، مشيرا الى ان خطة الإغلاق شملت اسلاكا شائكة وابراج مراقبة ورصد ومعالجة الفراغات بين المخافر الحدودية للحد من عمليات التهريب.

وأطلقت الحكومة العراقية خطة شاملة لمعالجة وإنهاء عمليات التهريب الحدودية مع ايران باجراءات امنية داخلية واخرى تنسيقية واستخبارية مع الجانب الايراني.

وبرزت ظاهرة التهريب عبر مناطق مندلي وقزانية شرقي ديالى خلال السنوات الاخيرة، وتمارسها جهات متنفذة او جماعات مرتبطة بقوى واحزاب سياسية.