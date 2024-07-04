إغلاق قاعات للقمار واعتقال "متعاطين" ورمانة تصيب شخصاً وشقيقته في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، بإغلاق عدد من قاعات الروليت والقمار المخالفة للقوانين، في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية نفذت عملية تمكنت من خلالها غلق عدد من قاعات الروليت المخالفة وغير المجازة، واعتقال عدد من المتهمين، من أصحاب تلك الأماكن والعاملين فيها، في منطقة الكرادة وسط بغداد".

ولفت ايضاً إلى أن "قوة من شرطة الرصافة تمكنت من مداهمة منزل بمنطقة الكرادة محلة 910 يمارس فيه لعبة القمار الإلكتروني، وتم ضبط أجهزة قمار الكترونية متعددة يبلغ عددها 89 جهازاً و(فيش) خاصة بالألعاب مع ضبط صاحب المكان مع 5 عمال وكان داخل القاعة 10 زبائن".

في حين أعلنت قيادة شرطة الرصافة، عن اعتقال متهمين بتعاطي المخدرات ضمن منطقة الشعب، وبحوزتهما مسدس ورمانة يدوية، مشيرة في الوقت نفسه إلى إصابة شخص وشقيقته، كان يعبث برمانة يدوية في منطقة الكمالية شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات مؤكدة وردت عن طريق مصادرنا عن وجود شخصين يتعاطيان المخدرات ضمن قاطع مسؤولية في منطقة الشعب وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير قسم شرطة الشعب وضابط مركز حي سومر وثلة من أفراد الشرطة تم القبض على المتهمين كل من المتهم (أ. م. و.ع) من مواليد 1996، والمتهم (ع. ه. م. م) من مواليد 2003".

ولفتت إلى أن "المتهمين من سكنة الشعب حي اور واعترفوا بتعاطي المخدرات (الكريستال)، وضبط بحوزتهم انبولات للتعاطي ومسدس مع مخازن ورمانة هجومية، وقداحات تستخدم للتعاطي، حيث تم اتخاذ الإجراءات بحقهم من قبل مركز شرطة حي سومر".

وأشارت إلى أن "رمانة يدوية هجومية انفجرت اثناء العبث بها من قبل المدعو (ت.س.ع. ك) من مواليد 1994، ويعمل كاسباً"، مبينة أن "الرمانة انفجرت داخل كراج داره ضمن منطقة الكمالية شارع الأصفر منطقة البستان دور التجاوز".

وبيّنت أن "الحادث أدى الى اصابة الشخص في البطن وإصابة شقيقته (ر. س. ع) من مواليد 2015، في أنحاء من جسدها"، موضحة أنه "تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد ومستشفى الشهيد الصدر، ضمن إجراءات قسم شرطة الزوراء ومركز شرطة الخنساء".