إغلاق طريق رئيسي وسط كركوك للاشتباه بسيارة مركونة

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الاثنين، بإغلاق طريقاً رئيسياً وسط المحافظة بعد الاشتباه بسيارة متروكة داخل أحد الأسواق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الشرطة قطعت الطريق الممتد من شارع أطلس وصولاً إلى رأس الجسر وسط مدينة كركوك، عقب رصد سيارة يُشتبه بكونها متروكة وسط السوق، وتم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي حفاظاً على سلامة المواطنين".

وأشار إلى أن "الفرق الأمنية المختصة وصلت إلى المكان للتعامل مع الموقف وفحص السيارة المشبوهة، فيما تم منع حركة المرور والمارة إلى حين انتهاء عمليات التفتيش".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من انتشار أمني في أطراف كركوك بعد رصد تحرك "مشبوه" في أحد حقول القمح، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وقال المصدر إن "الانتشار الأمني جاء عقب بلاغ ورد من أحد المزارعين قرب مقبرة شيخ عربان، أفاد فيه بمشاهدته شخصاً مجهول الهوية يرتدي ملابس سوداء داخل أحد حقول القمح، قبل أن يلوذ بالفرار".

وأشار إلى أن "هذا التطور يأتي بعد حادث إطلاق نار وقع الأسبوع الماضي في المنطقة نفسها، وأسفر عن إصابة فلاح واختطاف آخر، ما أثار مخاوف بين الأهالي من تكرار الحوادث الأمنية".