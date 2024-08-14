إغلاق صالة لـ"القمار" واعتقال 7 متهمين داخلها وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية مشتركة داهمت صالة للعب "القمار" واعتقلت سبعة متهمين كانوا بداخلها وقامت بمصادرة محتوياتها وإغلاقها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة وردت من أحد المصادر تفيد عن وجود صالة خاصة بلعبة القمار ضمن منطقة الكرادة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة مدير قسم شرطة الكرادة، وآمر اللواء الثالث من الشرطة الاتحادية، وآمر قاطع نجدة الكرادة، وضابط مركز شرطة العلوية، ومدير استخبارات الكرادة، والأمن السياحي في الكرادة".

وبين أنه "تم ضبط أجهزة دولية لعبة القمار عددها 30 جهازاً، 3000 فيشة للعبة القمار، وإلقاء القبض على سبعة متهمين"، مشيراً إلى أنه "تم إجراء اللازم من قبل الأمن السياحي في الكرادة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".