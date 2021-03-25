إغلاق جسر حيوي يؤدي للمنطقة الخضراء بسبب استعراض مسلح لـ"ربع الله"

شفق نيوز/ أغلقت القوات الأمنية جسر الطابقين الحيوي في العاصمة بغداد، نتيجة استعراض مسلح لحركة "ربع الله".

وجسر الطابقين ضمن مسؤولية اللواء الرئاسي، ويؤدي مباشرة إلى الجسر المعلق الرابط المنطقة الخضراء، ويؤدي إلى منطقتي الجادرية والكرادة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الإغلاق مؤقت، ومرتبط بالاستعراض الخاص بـ"ربع الله".

ونظم عناصر من حركة "ربع الله"، الخميس، استعراضاً مسلحاً في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وذكرت الحركة في بيان، أن "هذا الاستعراض رسالة تهديد للأمريكي وعملائه".

وجماعة "ربع الله" مجموعة كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتبين من خطاباتها بأنها تعمل لصالح الفصائل المسلحة العراقية التي تتلقى الدعم والتمويل من إيران ويطلق عليها محليا باسم "الفصائل الولائية".

وسبق لجماعة "ربع الله" وأن اقتحمت مكاتب مؤسسات إعلامية وحزبية وغيرها وأضرمت فيها النيران في بغداد على مرأى من قوات الأمن التي لم تحرك ساكنا أو تعتقل أحدهم حتى الآن.