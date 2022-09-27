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إغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-27T19:56:26+0000
إغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أغلقت السلطات الأمنية، يوم الثلاثاء، جسرين وسط العاصمة بغداد وذلك قبل ساعات على استئناف عمل البرلمان وعقد جلسة نيابية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات العراقية اغلقت جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد بالكتل الكونكريتية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قامت السلطات الأمنية العراقية بإنزال كتل كونكريتية عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة الحارثية تمهيداً لإغلاقها وخروجها عن الخدمة، لتلتحق ببوابتي التشريع والتخطيط".

وأمس الاثنين، عززت السلطات الأمنية العراقية، من تحصين المنطقة الخضراء الحكومية، بكتل خرسانية إضافية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن تعزيزات من الكتل الكونكريتية جرى صفها أمام بوابة التشريع والتخطيط المؤدية إلى المنطقة الخضراء، لافتاً إلى أن إغلاق بوابة وزارة التخطيط بالكامل".

ويعني وضع الكتل بشكل طولي عند بوابة التخطيط خروج هذا المدخل عن الخدمة للمباشرة بإجراء مشابه عند بوابة الجسر المعلق.

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