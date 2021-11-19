إغلاق جسرين رئيسيين في بغداد

شفق نيوز/ أقدمت السلطات الأمنية في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، على إغلاق جسريّ الأحرار والجمهورية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الإغلاق جاء تحسبا من تصعيد محتمل لتظاهرات الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات.

ويعتصم أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات منذ أكثر من شهر بمحيط المنطقة الخضراء المحصنة، وتطور الاعتصام إلى مواجهات مع القوات الأمنية، حين حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية لا سيما سفارة الولايات المتحدة.

وقتل متظاهر أصيب "بالرصاص" وفق ما أفاد مصدر أمني، وأصيب العشرات بجروح "غالبيتهم من القوات الأمنية" وفق وزارة الصحة، إثر تلك الصدامات.

وغداة ذلك، نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيّرة مفخّخة" استهدفت مقرّ إقامته في بغداد، على ما أعلنت السلطات، في هجوم لم تتبنّه أيّ جهة، فيما لا تزال التحقيقات بشأنه متواصلة.

ويتوقع أن تتم المصادقة على النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة، لكن لا ينتظر أن تكون مختلفة كثيراً عن النتائج الأولية.

وتشير النتائج الأولية إلى فوز التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بأكثر من 70 مقعداً، وبذلك ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. في المقابل، خسر تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي نحو ثلث مقاعده.