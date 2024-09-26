تستغل المراهقين والشباب .. إغلاق "تلخانه" تُستخدم للعب القمار و"الرايسز" في بغداد

شفق نيوز/ أفادت قوات الشرطة المحلية بمحافظة بغداد، يوم الخميس، بإغلاق "تلخانه" يُمارس فيها لعب القمار "والرايسز" جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى شعبة استخبارات طوارىء الكرخ نفذت مفارز فوج طوارىء الكرخ الثالثة عملية مداهمة لأحد المقاهي الذي يُستخدم كـ"تلخانه" ضمن قاطع مسؤولية الفوج المذكور يمارس فيها لعب القمار والرايسز ضمن احد المناطق السكنية.

ووفقا للبيان فإن هذه التلخانه تستغل المراهقين والشباب في هذه الأعمال حيث تم ضبط المواد المستخدمة فيها وإلقاء القبض على اصحابها واصطحابهم مع المضبوطات الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.