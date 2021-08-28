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إغلاق تام للمنطقة الخضراء والمتحدث العسكري للكاظمي يكشف التفاصيل

Category: أمـن

Date: 2021-08-28T08:28:30+0000
إغلاق تام للمنطقة الخضراء والمتحدث العسكري للكاظمي يكشف التفاصيل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإغلاق قوات الأمن المنطقة الخضراء بشكل تام، وذلك استعداداً لانعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ووصل كل من الوفد المصري والأردني والإيراني والقطري والتركي والكويتي، صباح يوم السبت إلى العاصمة بغداد، وقبل ذلك الوفد الفرنسي برئاسة إيمانويل ماكرون، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

ويشترك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كل من الرئيس الفرنسي، والعاهل الأردني، وأمير قطر، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس وزراء دولة الإمارات، ووزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن أغلقت مداخل ومخارج المنطقة الخضراء بشكل تام، وسط تشديد أمني كثيف عند محيطها".

في سياق متصل، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن طبيعة الخطة الأمنية المعدة لتأمين مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في العاصمة العراقية.

وأوضح اللواء رسول، لوكالة شفق نيوز، أن "الخطة الأمنية جيدة ولا توجد اي قطوعات في بغداد خلال فترة انعقاد القمة"، مبيناً أن "الخطة الأمنية وضعت بشكل دقيق، ولا يوجد أي تضييق على المواطن".

وأضاف أن "بغداد تمارس حياتها اليوم بشكل طبيعي، كما أن نجاح مؤتمر القمة والخطة الأمنية هي رسالة اطمئنان للجميع والشعب العراقي َودول المنطقة والعالم، بأن هناك حكومة وقيادة عسكرية عراقية قادرة على المضي قدما بالعراق والشعب العراقي إلى بر الأمان.

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