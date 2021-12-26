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إغلاق المدخل الشمالي لبغداد أمام عجلات الحشد الشعبي

Category: أمـن

Date: 2021-12-26T19:36:11+0000
إغلاق المدخل الشمالي لبغداد أمام عجلات الحشد الشعبي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني عن إغلاق مدخل رئيسي شمال العاصمة بغداد مساء يوم الأحد أمام حركة عجلات قوات الحشد الشعبي، دون بيان الأسباب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية أغلقت جميع السيطرات في مدخل العبايجي الرئيسي باتجاه بغداد أمام عجلات للحشد الشعبي".

وأضاف أن السلطات تسمح بدخول العجلات المدنية فقط.

وأشار إلى أن المعلومات التي أفادت بانتشار مسلحين في بغداد عارية عن الصحة.

ولم تتوفر لدى المصدر معلومات فورية بشأن اتخاذ هذا القرار، إلا أنه يأتي في وقت تترقب فيه البلاد انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية العليا للحكم في الدعوى المقامة أمامها لإلغاء نتائج الانتخابات.

وكان زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري قد أعلن في مؤتمر صحفي ببغداد في 4 ديسمبر الجاري، رفعه دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن قدم أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة ضمن إطار الحشد الشعبي، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعداً، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

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