إغلاق الطرق والجسور وانتشار الأمن مع بدء سريان حظر التجوال في بغداد

شفق نيوز/ انتشرت قوات الأمن العراقية منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء مع بدء سريان حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المفارز الامنية باشرت بالانتشار لتطبيق حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات.

وأشار إلى أنه سيتم اغلاق الطرق والجسور بالكتل الكونكريتية والاسلاك الشائكة في العاصمة بغداد.

ويمتد الحظر على مدى عشرة أيام للحد من تفشي فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفطر.

ووفق قيادة العمليات المشتركة فإن الصحفيين ومنتسبي الدوائر الخدمية من بين الشرائح المستثناة من حظر التجوال، مضيفة أن السلطات ستغلق الطرق بين المحافظات حتى مع إقليم كردستان (شمال) والسماح بنقل الوقود والبضائع فقط.

وأشار العمليات المشتركة إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً غلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر بالدخول، إضافة إلى قطع الجسور الرابطة بين جانبي الكرخ والرصافة باستثناء جسرين اثنين.

وأردفت بأنه سيتم نشر دوريات النجدة في الأحياء السكنية لمنع إقامة التجمعات، منوها إلى منع السفر من وإلى الهند إلى إشعار آخر.

وقالت إنه سيتم السماح بدخول البضائع عبر المنافذ الحدودية فقط خلال أيام الحظر.

وتابعت العمليات المشتركة أن الأفران ومتاجر المواد الغذائية والصيدليات ستكون مفتوحة لغاية الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي يومياً.

ولغاية الثلاثاء، وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و122 ألفاً و914 إصابة، بينها 15 ألفا و834 وفاة، ومليون و18 ألفاً و167 حالة تعاف.