غطاء جوي أميركي في سماء العراق لتأمين نقل "الدواعش" من سوريا

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني مطلع، مساء اليوم الأربعاء، أن غطاء جوياً أميركياً ستشهده الأجواء العراقية لتأمين عملية نقل معتقلي تنظيم "داعش" من السجون السورية إلى العراق، على خلفية الاتفاق الأخير بهذا الخصوص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نشاطاً جوياً أميركياً سيكون في سماء العراق الليلة إذا كانت حالة الطقس مواتية لتحليق الطائرات الحربية، أو خلال الأيام المقبلة، وذلك تمهيداً للمباشرة بنقل أول وجبة من سجناء تنظيم داعش ومن جنسيات مختلفة إلى العراق".

وبين أن "عملية النقل ستتم عبر حافلات مؤمنة من قبل الأمن العراقي".

ومساء اليوم أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم" عن البدء بنقل آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وقالت "سنتكوم" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بدأنا مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، وذلك لضمان بقاء الإرهابيين في مراكز احتجاز آمنة".

وأضافت "بدأت مهمة النقل بالتزامن مع نجاح القوات الأميركية في نقل 150 مقاتلاً من داعش كانوا محتجزين في مركز احتجاز بالحسكة إلى موقع آمن في العراق، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المعتقلين الذين سيتم نقلهم إلى سبعة آلاف معتقل".

وكان مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، كشف مساء اليوم، بحوار متلفز، أن عناصر "داعش" الذين سينقلون للعراق، سيتم احتجازهم بأماكن خاصة في مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الاستخبارية والأمنية، وبين أن غالبيتهم هم عراقيون، ولكن أيضاً معهم محتجزون أجانب وهذا ما جرى العمل به خلال الفترة الماضية.

وعن سبب موافقة العراق على استقبالهم، بين علاوي، أنه "حتى لا نعيد مرة أخرى المأساة التي مر بها العراقيون، فالعراق لا يريد أن تكون منطقة الشرق الأوسط أو العالم والأمن الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب وبالتالي العراق شريك دولي متقدم في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال تنفيذ العدالة الجنائية تجاه هؤلاء الإرهابيين".