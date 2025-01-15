"غسيل أموال ومخدرات ومطلوبين".. حملة أمنية كبرى في بغداد والانبار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهمون بجرائم "غسيل الأموال"، فيما نفذت قيادة شرطة الأنبار حملة أمنية واسعة بحثاً عن مرتكبي جرائم جنائية ومخالفات.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تشكيلات (الفرقة الأولى، الخامسة، الآلية شرطة اتحادية)، بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بجرائم غسيل الأموال التحايل المالي وعصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة".

وأشار البيان، إلى "ضبط بحوزتهم مادة الكريستال وميزان الكتروني وأجهزة للتعاطي، فيما تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة، وذلك ضمن مناطق (الدورة، الحبيبية، الشعب، الزعفرانية)، بجانبي الكرخ والرصافة".

وفي بيان آخر ورد أيضاً لوكالة شفق نيوز، ذكرت شرطة الأنبار، أنها "نفذت حملة أمنية واسعة شملت مناطق مختلفة من المحافظة، أسفرت عن القبض على 12 مطلوباً بتهم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة".

وأضاف البيان، أن "المتهمين جرى توقيفهم وفقاً لأحكام المواد القانونية (281، 570، 289، 298، 393، 240، 413، و430)، من قانون العقوبات العراقي".

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان مقتضب ورد للوكالة، أن "شرطة الأنبار وخلال 10 ساعات فقط، ألقت القبض على مجرم نفذ عملية قتل رجل وزوجته في مجمع الراوي السكني بالرمادي".