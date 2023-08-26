"غسلاً للعار".. مسلحون يقتلون امرأة داخل منزلها جنوبي العراق

شفق نيوز/ أقدم مسلحون مجهولون في ميسان، يوم السبت، على قتل امرأة داخل منزلها بظروف غامضة لم تتبين دوافعها، والفرار إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المسلحين اقتحموا منزل امرأة تسكن دور العشوائيات قرب منطقة السدة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وقاموا بقتلها رمياً بالرصاص أمام أطفالها، ثم لاذوا بالهرب إلى جهة مجهولة الهوية".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الجريمة وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وأشار إلى أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن الموضوع غسلاً للعار"، مؤكداً أن "زوج المرأة المجنى عليها وولدها توفيا قبل عدة أشهر بحادث سير، فيما بقيت هي ترعى بناتها قبل أن يجهز عليها الجناة مساء اليوم".