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"غسلاً للعار".. شاب ينهي حياة شقيقته طعناً وخنقاً في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-02-02T15:42:44+0000
"غسلاً للعار".. شاب ينهي حياة شقيقته طعناً وخنقاً في ذي قار

 شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بارتكاب شاب جريمة قتل بحق شقيقته "غسلاً للعار" وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً اقدم، مساء اليوم، على قتل شقيقته البالغة من العمر 26 عاماً بآلة حادة (سكين)، ثم قيامه بخنقها داخل منزلهم بمنطقة حي السبل وسط بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن الجاني قتل شقيقته وفقا لمايسمى بـ"غسل العار"، ثم قام بتسليم نفسه إلى الاجهزة الامنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبالعادة، لا تتدخل الشرطة في ملف جرائم ما يعرف بـ"الشرف" و"غسل العار"، كما لا توجد إحصائية دقيقة بشأن عدد الجرائم التي تندرج عادة ضمن قضايا الانتحار بسبب الضغوط العشائرية.

وينص القانون العراقي على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبس بالزنا، أو وجدها في فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال، أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة.

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