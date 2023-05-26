"غسلا للعار".. شاب يقتل شقيقته وعشيقها جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن شابا أقدم على قتل شقيقته وعشيقها غسلا للعار شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على قتل شقيقته وعشيقها بواسطة سكين حادة داخل منزله بقضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الجاني وجد شقيقته وعشيقها داخل حمام منزله".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي واعتقال الجاني وبحوزته اداة الجريمة".