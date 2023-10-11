"غسلاً للعار".. شاب يقتل شقيقته بـ18 رصاصة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأربعاء، بأن شاباً قام بقتل شقيقته "غسلاً للعار" شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الضحية في العشرينيات من عمرها والجاني أطلق عليه 18 رصاصة وأرداها على الفور داخل منزلهما في منطقة السيدية بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار".

وبين أن "الشاب سلّم نفسه للسلطات الأمنية في المنطقة، وأوضح أنه ارتكب الجريمة غسلاً للعار"، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.