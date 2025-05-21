غرّموه فأخذ حاسوبهم.. سرقة مفرزة مرور جنوب العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الأربعاء، بتعرض مفرزة مرور لسرقة "لابتوب" من قبل شخص كانوا قد فرضوا عليه غرامة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مفرزة مرور الدير تعرضت لسرقة حاسوب (لابتوب) من قبل شخص قاموا بتغريمه، وعلى إثر ذلك، قامت الأجهزة الأمنية بمراجعة كاميرات المراقبة لتتبع المتهم".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من الاستدلال على محل تواجد المتهم ومداهمة منزله وإلقاء القبض عليه واسترداد اللابتوب منه، فيما قرر القاضي توقف المتهم وفق المادة 11/444 من قانون العقوبات".