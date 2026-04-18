غرق 5 أطفال خلال سفرات الربيع في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، بوفاة خمسة أطفال غرقاً في حوادث متفرقة وقعت خلال سفرات عائلية أمس، بالتزامن مع الإقبال الكبير على المناطق المفتوحة والبرك المائية بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أطفال، بينهم شقيقان، لقوا حتفهم غرقاً في بركة مياه بمنطقة السحاجي غربي الموصل، حيث تم انتشال جثثهم وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي.

وأضاف أن حادثاً مماثلاً وقع في إحدى قرى قضاء تلعفر، وأسفر عن غرق طفل وطفلة شقيقين داخل بركة مياه أيضاً.

وأوضح أن هذه الحوادث تزامنت مع خروج العديد من العوائل في رحلات ترفيهية بمناسبة أجواء الربيع، ما أدى إلى ارتفاع حالات الغرق في المناطق غير المؤمنة، داعياً إلى توخي الحذر ومراقبة الأطفال قرب المسطحات المائية.