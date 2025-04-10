غرق فتى ومصرع امرأة بحادثين في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء الخميس، بغرق فتى في نهر بمحافظة ذي قار، ومصرع امرأة بحادث سير في بغداد.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "مراهقاً يبلغ من العمر 15 عاما، غرق في شط البدعة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث حصل أثناء دخول المجني عليه إلى الشط لغرض السباحة".

وعلى صعيد ذي صلة، ذكر مصدر آخر للوكالة، أن "امرأة توفيت وأصيب رجل، نتيجة حادث سير مروع أدى إلى انقلاب عجلتهم نوع (كيا سبورتج) بالقرب من سيطرة بغداد الطريق المؤدي الى العاصمة الجنوبي".

وأشار المصدر، إلى أن "الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على المركبة وانحرافها على جانب الطريق"، مؤكداً اخلاء الجثة والمصاب".