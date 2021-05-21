غرق عنصرين من الشرطة الاتحادية في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الجمعة بغرق عنصرين من الشرطة الاتحادية في اطراف قضاء سامراء جنوب شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" إن عنصرين من الشرطة الاتحادية في سامراء لقيا مصرعهما غرقا في جدول"الرصاصي" في اطراف قضاء سامراء.

وبين المصدر ان "الغريقين من سكان السماوة والعمارة جنوبي العراق وان سبب الغرق محاولة أحدهما انقاذ زميله من الغرق ولم يتمكن من ذلك ما تسبب بغرقهما سويةً".

واضاف المصدر ان "جثة احد الغريقين تم انتشالها فيما تواصل الشرطة النهرية والغواصين البحث عن جثة الغريق الثاني".