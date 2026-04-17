غرق طفل وإنقاذ فتاة من الانتحار والعثور على جثة في محافظتين

شفق نيوز- بابل/ البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، يوم الجمعة، بتسجيل حادثين منفصلين الأول غرق طفل والثانية محاولة انتحار فتاة من أعلى أحد جسور المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا تعرض للغرق في نافورة داخل منتزه في منطقة البكرلي وسط مدينة الحلة".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار على جسر شط الهاشمية جنوبي بابل"، مبيناً أن "القوات نقلت الفتاة إلى المركز لتسليمها في ما بعد إلى ذويها".

وفي محافظة البصرة، أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة رجل مقيدة ومضروبة في منطقة الرأس في قضاء الزبير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مفارز مركز شرطة الشعيبة في قضاء الزبير عثرت على جثة رجل من مواليد 1984، مقيد بحبال في يديه ورجليه داخل منزله ومضروب برأسه بأنبوب حديدي في شارع السناتر بمنطقة الزبير الشعيبة".

وبين المصدر أن "الشرطة عثرت على أداة القتل في المنزل وتم الكشف على الجثة من قبل الأدلة الجنائية ونقلها إلى الطب العدلي".