غرق طفل وإصابة شخصين بحوادث متفرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بغرق طفل وإصابة شخصين وتعرض منزل دكتور جامعي لهجوم مسلح في محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالب مدرسة يبلغ من العمر 7 سنوات غرق في نهر صغير بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار".

واشار المصدر إلى "إصابة شخص آخر بجروح أثناء اطلاق نفسه بالخطأ بسلاح صيد، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وبين المصدر، ان "هجوما مسلحا تعرض له منزل دكتور جامعي في قضاء الدواية شمالي شرقي مدينة الناصرية بسبب خلاف مع مندوب مبيعات بسبب إحدى الطلبيات"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي البصرة، انفجر مخلف حربي عبارة عن لغم أرضي ضمن منطقة المملحة في قضاء الفاو بالبصرة ما اسفر عن اصابة مدني في ساقه.