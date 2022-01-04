سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غرق طفل وإصابة شخصين بحوادث متفرقة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-04T09:14:15+0000
غرق طفل وإصابة شخصين بحوادث متفرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بغرق طفل وإصابة شخصين وتعرض منزل دكتور جامعي لهجوم مسلح في محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالب مدرسة يبلغ من العمر 7 سنوات غرق في نهر صغير بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار".

واشار المصدر إلى "إصابة شخص آخر بجروح أثناء اطلاق نفسه بالخطأ بسلاح صيد، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وبين المصدر، ان "هجوما مسلحا تعرض له منزل دكتور جامعي في قضاء الدواية شمالي شرقي مدينة الناصرية بسبب خلاف مع مندوب مبيعات بسبب إحدى الطلبيات"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي البصرة، انفجر مخلف حربي عبارة عن لغم أرضي ضمن منطقة المملحة في قضاء الفاو بالبصرة ما اسفر عن اصابة مدني في ساقه.

related

ذي قار.. اعتقال أشخاص اعتدوا على دورية أمنية احتجاجاً على نقلها من البصرة

Date: 2021-05-16 18:40:26
ذي قار.. اعتقال أشخاص اعتدوا على دورية أمنية احتجاجاً على نقلها من البصرة

تفكيك عبوة ناسفة في ذي قار وأخرى في البصرة دون إصابات

Date: 2021-01-28 15:44:57
تفكيك عبوة ناسفة في ذي قار وأخرى في البصرة دون إصابات

نزاعان عشائريان باسلحة خفيفة ومتوسطة جنوبي العراق

Date: 2021-10-23 09:03:27
نزاعان عشائريان باسلحة خفيفة ومتوسطة جنوبي العراق

خلاف عشائري ينهي حياة شاب وآخر يحرق منزل عائلته بالكامل جنوبي العراق

Date: 2021-12-25 11:07:32
خلاف عشائري ينهي حياة شاب وآخر يحرق منزل عائلته بالكامل جنوبي العراق

في ذي قار.. مقتل شاب بصري وإصابة آخرين بسبب خلاف قديم

Date: 2021-04-02 08:12:56
في ذي قار.. مقتل شاب بصري وإصابة آخرين بسبب خلاف قديم

عودة التوتر وتنامي أعداد المتظاهرين بمحافظتين ووفاة محتج في أقصى الجنوب

Date: 2019-12-02 16:35:25
عودة التوتر وتنامي أعداد المتظاهرين بمحافظتين ووفاة محتج في أقصى الجنوب

اعتقالات للمتظاهرين في البصرة واستخدام المسيل للدموع بذي قار

Date: 2019-11-10 09:05:49
اعتقالات للمتظاهرين في البصرة واستخدام المسيل للدموع بذي قار

فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق

Date: 2021-02-25 04:39:17
فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق