غرق طفل ومقتل شاب بطعن خلال شجار في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، بمقتل شاب إثر شجار بالأسلحة البيضاء وسط مدينة الناصرية، فيما توفي طفل بحادث غرق في قضاء الغراف شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قُتل نتيجة شجار بين طرفين باستخدام الأسلحة البيضاء في منطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث ونقلت الجثة إلى الطب العدلي".

وأشار المصدر إلى "وفاة طفل يبلغ من العمر عامين نتيجة حادث غرق في شط آل سهلان بقضاء الغراف"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".