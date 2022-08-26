غرق طفل ومحاولة انتحار فاشلة لطالبة في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بغرق طفل وتسجيل محاولة انتحار فاشلة لطالبة في الصف السادس الإعدادي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طفلا بقضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية يبلغ من العمر 8 سنوات تعرض للغرق في قرية ال صگبان داخل النهر القريب من منزلهم".

وفي السياق أشار المصدر إلى أن "فتاة تبلغ من العمر 18 عاما اقدمت على الانتحار بتناول مادة القاصر داخل منزلها بقضاء الفجر شمالي المحافظة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل".

وبين المصدر، أن "سبب إقدام الفتاة على الانتحار يعود لقرب اعلان نتائج السادس الإعدادي من قبل وزارة التربية العراقية".