غرق طفلة ومنتسب بالحشد واعتقال منتحل صفة طبيب في محافظتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بغرق منتسب بالحشد، واعتقال منتحل صفة طبيب، ووفاة طفلة في محافظتي ديالى ونينوى.

وفي ديالى قال المصدر، لوكالة شفق نيوز ان "منتسبا في الحشد لقي مصرعه بسقوط مركبته في نهر الخالص باطراف قضاء الخالص، (15 كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا أن "قوة من الدفاع المدني انتشلت الجثة ونقلتها للطب العدلي في فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وفي المحافظة ذاتها، اوضح مصدر امني، لوكالة شفق نيوز ان "فريقا تفتيشيا من دائرة صحة ديالى بالتعاون مع القوات الامنية تمكن من ضبط عيادة طبية وهمية يديرها شخص منتحل صفة طبيب في ناحية قره تبه"، مبينا انه "تم غلق العيادة الوهمية غلقا نهائيا لمخالفتها الشروط الصحية وعدم حصولها على اجازة ممارسة المهنة".

واضاف "كما وتم التحفظ على الموجودات من الاجهزة والمستلزمات الطبية والادوية لحين انتهاء الاجراءات التحقيقية والقضائية والقبض على الشخص الذي يمارس العمل الطبي بصورة غير قانونية".

وفي محافظة نينوى أفاد مصدر طبي، لوكالة شفق "بوفاة طفلة بعمر عام ونصف من الجانب الايمن بعد ان سقطت في إناء للماء "طشت" ولم تتمكن من الخروج منه وفارقت الحياة على إثر ذلك ولم ينتبه اليها ذويها إلا بعد وفاتها".