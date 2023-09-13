غرق شخصين أحدهما ضيف "بغدادي" واعتقال 7 باكستانيين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة بينها غرق مواطنين أحدهما من أهالي بغداد واعتقال اجانب لا توجد لديهم تأشيرة رسمية.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من انتشال جثتين لشابين أحدهما (ضيف من اهالي بغداد) تعرضا للغرق في نهر الفرات بقضاء گرمة بني سعيد، جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، اثناء تعلمهم السباحة"، لافتاً إلى ان "القوات الامنية عثرت كذلك على جثة شاب في الاربعينات من عمره على أطراف نهر الفرات وسط الناصرية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة سبب الوفاة".

وأضاف المصدر، كما ان" السيطرات الامنية في المحافظة، تمكنت من اعتقال 7 باكستانيين حاولوا الدخول للمحافظة والاستقرار فيها، دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية للبلاد، حيث تم تسليمهم لجهات الاختصاص المكاني واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".