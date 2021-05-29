غرق شاب وطفل في نينوى وشرطة بغداد تطيح بعصابة احتيال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، بغرق شاب وطفل في مياه نهر دجلة وسط وجنوبي المحافظة، فيما تمكنت شرطة بغداد من الإطاحة بعصابة نصب واحتيال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب غرق يوم امس بالقرب من الجسر الرابع في مدينة الموصل، وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن غواصيّ الشرطة النهرية ما زالوا يواصلون البحث عن جثة طفل غرق في نهر دجلة بناحية القيارة جنوب الموصل، مبيناً أن البحث استمر لساعات إلا أنه لم يتم العثور على جثته بسبب شدة تكدر المياه في النهر وانعدام الرؤية.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات دقيقة وردت إلى مركز شرطة الذهب الأبيض التابع لقيادة شرطة بغداد، تفيد بوجود عصابة نصب واحتيال تروج عملة أجنبية لا قيمة نقدية لها.

وبينت أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني وتمكن من الاطاحة بالعصابة التي نفذت عدداً من عمليات النصب والاحتيال عبر الادعاء انهم اجانب قدموا الى العراق لتقديم مساعدات مالية بعملات أجنبية ومنحها للمواطنين مقابل نصف قيمتها المفترضة.

وأشارت إلى أنه خلال التحقيق مع أفراد العصابة، اعترفوا صراحة بتنفيذ 8 عمليات بمبالغ مالية كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.