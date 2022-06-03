غرق شاب وامرأة "ثلاثينية" مجهولة بنهر دجلة في الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بغرق شاب والعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية "ثلاثينية" في الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر إن "شاباً لقي حتفه، اليوم، غرقاً في نهر دجلة خلال سباحته في النهر، في ناحية القيارة الواقعة جنوبي الموصل"، مبيناً أن "العشرات من الشباب شاركوا في البحث عن جثة الشاب مع وصول غواصين من الشرطة النهرية أيضاً الى مكان غرقه".

وأضاف المصدر أن "الشرطة النهرية عثرت، اليوم، على جثة امرأة مجهولة الهوية في الثلاثينات من عمرها في نهر دجلة بمنطقة الرشيدية بالجانب الايسر من الموصل".