غرق شاب حاول إنقاذ ماشيته ورصاصة طائشة تنهي حياة طفل في ذي قار والنجف

شفق نيوز- ذي قار/ النجف

أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع شاب غرقاً أثناء محاولته إنقاذ إحدى مواشيه في محافظة ذي قار، فيما لقي طفل حتفه إثر إصابته برصاصة طائشة في محافظة النجف.

وقال مصدر في ذي قار لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً تعرض للغرق في نهر جدول فالح بقرية الصرفيين التابعة لقضاء قلعة سكر شمالي ذي قار، أثناء محاولته إنقاذ إحدى المواشي الخاصة به بعد سقوطها في النهر".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ انتشلت الجثة وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وفي النجف، أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات من سكنة قضاء الكوفة توفي إثر تعرضه لرصاصة طائشة قرب معمل سمنت الكوفة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".