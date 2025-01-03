غرق شابة في بحيرة حمرين وإحباط محاولة تسليب بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع شابة غرقاً بانقلاب زورق كان يقل عائلة من 8 أفراد في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زورقاً يقل عائلة من 8 افراد في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى تعرض للانقلاب ما أسفر عن مصرع شابة غرقا، وإنقاذ الآخرين".

واوضح ان "العائلة كانت تقضي عطلة نهاية اسبوع في رحلة وسط البحيرة".

في السياق، أشار مصدر أمني في ذي قار، إلى "إصابة شخصين من أصحاب منافذ "كي كارد بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اثناء محاولة تسليبهما من قبل مجهولين عند بوابة مدينة الناصرية الشمالية".

ولفت المصدر الى أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".