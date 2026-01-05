غداً.. بغداد تستفيق على "صوت المدافع"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الاثنين، إطلاق المدفعية 21 إطلاقة في صباح يوم غدٍ الثلاثاء وذلك احتفاءً بالذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تسترعي انتباه المواطنين إلى أن المدفعية العراقية ستقوم بإطلاق 21 إطلاقة في صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2026 في العاصمة بغداد، وذلك احتفاءً بالذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي".

وأضافت: "وعليه، قد تُسمع أصوات تلك الإطلاقات في عدد من مناطق العاصمة، الأمر الذي يأتي ضمن الفعاليات الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة الوطنية".

ويجري في كل عام، استعراض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، تشارك فيه كافة صنوف وألوية الجيش وآلياته، وعادة ما يكون أمام القائد العام للقوات المسلحة.

ويحتفل الجيش العراقي، يوم غدٍ الثلاثاء، بمرور 105 أعوام، على تأسيس أول فوج بالجيش العراقي في السادس من كانون الثاني/ يناير عام 1921، وحمل اسم "فوج موسى الكاظم"، وكان النواة الأولى في مسيرة الجيش الطويلة، وتبعته قوتان جوية وبحرية، ليزداد قوامه إلى أن أصبح 4 فرق، الأولى والثالثة في بغداد، والفرقة الثانية بكركوك والرابعة في الديوانية.