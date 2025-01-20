فرض حظر للسلاح في الكاظمية وسط انتشار امني شامل لبغداد

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات بغداد الفريق ركن وليدخليفة، يوم الإثنين، عن تفاصيل خطة تأمين الزائرين للكاظمية، ضمن "الزيارة الرجبية"، فيما بين أن يوم غد سيشهد بدء انتشار القوات الأمنية على طول طريق الزائرين.

وقال خليفة، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الخطة تشمل تأمين طرق الزائرين من الانطلاق من محافظاتهم إلى الكاظمية، وشملت 42 محورا في الكرخ والرصافة".

ويضيف أن "الخطة ستكون سلسة ومرنة ولن تكون هناك قطع للطرق"، متابعا "القيادة نفذت عدة عمليات استباقية بتفتيش عدة مناطق في الكاظمية وبغداد لتامين الزيارة، كم وجه رئيس اللجنة العليا (وزير الداخلية) بان يكون للإعلام دور بارز كونها زيارة ستعكس صورة للعالم".

ولفت إلى أنه "سيتم وضع مقرات للإعلام لتسهيل الإجراءات الإعلامية والتعامل مع القنوات والوكالات، وهذه الخطة شملت خطة خدمية كاملة بمشاركة كافة الوزارات الخدمية، كما حددنا 6 أماكن لنقل الزائرين، 3 في الكرخ و3 في الرصافة".

واشار إلى أن "هناك خطة لوزارة الكهرباء لتوفير التيار الكهربائي طول فترة الزيارة، ووزارة الصحة دورها سيشمل توفير كل المستلزمات الصحية على الطريق وعجلات الإسعاف والطبابة وفتح المستشفيات، وأمانة بغداد يقع عليها الدور الكبير بتقديم الخدمات للزائرين وإدامة التنظيف في الطريق".

وأكمل "وهناك دور لهيئة المواكب والوقوف الشيعي ومنظمات المجتمع المدني، وتم تسهيل كل الإجراءات التي تخص دخول المواكب ونصبها، وتم نصب بعض المواكب في الأماكن العامة والحدائق وتم التوجيه برفعها من قبل قيادة عمليات بغداد".

وختم مؤتمره بـ"غداً سيتم البدء بنشر القوات الامنية لتامين الطرق والمناطق في بغداد والمحافظات خصوصا في الكاظمية"، متابعا أن "توجيها صدر بأن تكون مدينة الكاظمية خالية من السلاح خصوصا قرب مرقد الإمام الكاظم".