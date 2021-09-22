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غداة هروبه.. اعتقال سائق مسؤول مدان بتعاطي المخدرات في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-09-22T08:27:33+0000
غداة هروبه.. اعتقال سائق مسؤول مدان بتعاطي المخدرات في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال مدير مكافحة إجرام النجف بعد يوم من فراره إثر إدانته بتعاطي المخدرات والحكم عليه بالسجن لمدة عام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية اعتقلت سائق مدير مكافحة اجرام النجف بعد هروبه يوم أمس أثناء خروجه من محكمة جنايات المحافظة بعد صدور حكم بحقه لمدة عام واحد نتيجة إدانته بتهمة تعاطي المخدرات".

وكان مصدر أمني قد كشف لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء، عن صدور حكم قضائي ضد سائق مدير مكافحة الاجرام في المحافظة لثبوت تعاطيه المواد المخدرة، مشيرا الى ان الاخير هرب الى جهة مجهولة للتملص من السجن.

ووفق التفاصيل التي أوردها المصدر، فإن "سائق مدير مكافحة الاجرام في النجف، هرب الى جهة مجهولة بعد صدور حكم من محكمة جنايات النجف، بالسجن لسنة واحدة بحقه، نتيجة إدانته بتعاطي المخدرات".

ويبن ان "السائق تم نقله اليوم الى المحكمة لإصدار الحكم وعند خروجه قامت مفرزة أمنية بتهريبه"، مشيرا الى ان "السلطات الأمنية قامت بتوقيف أفراد المفرزة وعددهم 4 على الأقل بينهم ضابط".

واضاف المصدر انه "كانت هناك اتهامات بحق السائق بتعاطي وتجارة المخدرات إلا أنه أدين بالتعاطي فقط".

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