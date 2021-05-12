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غداة هجوم على البيشمركة.. تشديد الأمن بين ديالى والسليمانية

Category: أمـن

Date: 2021-05-12T09:18:52+0000
غداة هجوم على البيشمركة.. تشديد الأمن بين ديالى والسليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري بفرض إجراءات أمنية مشددة، يوم الأربعاء، بين محافظتي ديالى والسليمانية على خلفية هجوم شنه داعش على قوات البيشمركة.

وشن مسلحو داعش هجوما على قوات البيشمركة في قضاء كفري على حدود ديالى، ما تسبب بإصابة مقاتل كوردي بجروح مساء الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الامنية فرضت إجراءات مشددة على الحدود بين ديالى والسليمانية عقب هجوم مباغت شنه داعش على نقطة مرابطة للبيشمركة في منطقة زنانة ضمن قضاء كفري في ساعة متأخرة من مساء يوم امس".

وأضاف أن "هناك تنسيقا امنيا بين الجيش والبيشمركة حيال اي تحركات مريبة لخلايا داعش خاصة وان المنطقة ذات تعقيدات جغرافية كبيرة".

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