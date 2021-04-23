غداة هجوم صاروخي.. اختبار الدفاعات ونصب أجهزة جديدة في مطار بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، الجمعة، عن اختبار منظومة الدفاع ونصب أجهزة جديدة في القاعدة العسكرية الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي.

ويأتي ذلك غداة هجوم بثلاثة صواريخ على القاعدة تسببت بإصابة أحد الحراس العراقيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الشروع بتدريبات واختبارات من خلال تشغيل منظومة الدفاعات الجوية في قاعدة فيكتوريا العسكرية الامريكية في مطار بغداد الدولي".

وأشار المصدر إلى "نصب صفارات إنذار جديدة في القاعدة".

وأطلق مجهولون، مساء الخميس، ثلاثة صواريخ على القاعدة الأمريكية في مطار بغداد الدولي، سقط أحدها قرب مهبط الطائرات الخاص بالقوات الامريكية، فيما سقط الاخران على مقربة من كرفانات حماية السجن المركزي في المطار العسكري، ما تسبب بإصابة أحد الحراس العراقيين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن منظومة البطاريات المضادة "C-RAM" لم تعمل في صد الهجوم.

ولاحقاً، عثرت القوات الأمنية العراقية على منصة إطلاق الصواريخ ضمن مقتربات منطقة حي الجهاد القريب من المطار من جهة الشرق، إذ أطلقت من اعلى سطح منزل خالي من ساكنيه الذين غادروه قبل أسبوع.