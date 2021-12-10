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غداة إنهاء المهام القتالية.. إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة "فيكتوري"

Category: أمـن

Date: 2021-12-10T14:48:41+0000
غداة إنهاء المهام القتالية.. إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة "فيكتوري"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإطلاق صافرات الانذار يوم الجمعة في قاعدة "فيكتوري" العسكرية داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تفعيل صافرات الانذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية داخل مطار بغداد الدولي (قاعدة فيكتوري) لغرض الفحص التجريبي".

ويأتي ذلك غداة انهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق رسميا والانتقال إلى مهام المشورة والتدريب والتمكين.

وفي وقت سابق الجمعة، قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، إن قوات بلاده الموجودة حاليا في العراق، البالغ عددها 2500 جندي، ستظل باقية هناك خلال "المستقبل المنظور".

وأضاف، خلال مقابلة مع اسوشيتد برس أنه "رغم تحول القوات الأمريكية إلى دور غير قتالي في العراق، فإنها ستظل تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وتوقع ماكينزي تصاعد وتيرة الهجمات ضد قوات التحالف من قبل الفصائل الموالية لإيران بحلول نهاية العام الجاري.

وتوصلت بغداد وواشنطن، في 26 يوليو/ تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

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