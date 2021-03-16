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غداة مواجهات.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-03-16T20:41:25+0000
غداة مواجهات.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي" في كركوك

شفق نيوز/ أفادت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، بتمكنها من إلقاء القبض على "إرهابي" بعد مواجهات أفضت إلى إصابته قبل يوم.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات وقعت مع ارهابيين يوم امس اثناء مداهمة احدى مضافاتهم، أصيب خلالها أحد الارهابيين في وجهه ويديه، وتمكن حينها من الهرب الى عمق وادي الكور في كركوك".

وأضافت، "بعدها لم تتوان الاستخبارات العسكرية من البحث ومتابعة الارهابي المصاب وتعقب تحركاته؛ إذ أكدت المعلومات الاستخبارية تواجده في مستشفى داقوق بكركوك لتلقي العلاج من الاصابة".

وتابعت بالقول، "تم التنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة قي كركوك وصدرت الاوامر بالتحرك الفوري لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٤٥ نحو الهدف وتم الاجهاز على الارهابي داخل المستشفى والقبض عليه قبل خروجه منها".

وأردفت، "بعد اكمال التحقيقات تمت إحالته للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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