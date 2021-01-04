غداة ذكرى اغتيال سليماني والمهندس.. استهداف رتل للتحالف في صلاح الدين

شفق نيوز/ انفجرت عبوة ناسفة يوم الاثنين على رتل شاحنات تحمل معدات التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا يحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي على طريق سامراء" في محافظة صلاح الدين.

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات بشرية واقتصر الأمر على أضرار في عدد من الشاحنات.

ويأتي الهجوم غداة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.