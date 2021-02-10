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غداة "اليوم الدامي".. مسؤول أمني رفيع يصل إلى واسط

Category: أمـن

Date: 2021-02-10T08:59:39+0000
غداة "اليوم الدامي".. مسؤول أمني رفيع يصل إلى واسط

شفق نيوز/ وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، يوم الاربعاء، إلى محافظة واسط للوقوف على الأحداث الدامية الأخيرة بناء على تكليف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأسدي "وصل إلى واسط للوقوف على تداعيات وملابسات الاحداث الأمنية التي رافقت التظاهرات في المحافظة".

واضاف ان "ذلك جاء بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وكانت أعمال عنف واسعة قد رافقت احتجاجات شعبية تطالب بإقالة الحكومة في محافظة واسط يوم أمس الثلاثاء.

ووفق أرقام خلية الإعلام الأمني فإن أعمال العنف خلفت قتيلا مدنيا وأكثر من 150 جريحا غالبيتهم من أفراد الأمن، خلال مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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