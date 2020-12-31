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غداة اختطافهم.. تحرير 3 أشخاص من قبضة داعش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2020-12-31T15:49:38+0000
غداة اختطافهم.. تحرير 3 أشخاص من قبضة داعش في الأنبار

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي مسؤول، الخميس، بتحرير ثلاثة أشخاص من أصل أربعة بعد يوم من اختطافهم من قبل مسلحي تنظيم داعش.

وقال مدير ناحية الرحالية التابعة لقضاء الرمادي مركز محافظة الانبار غربي العراق، مصطفى الريشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحي تنظيم داعش قاموا أمس الأربعاء باختطاف أربعة مواطنين من أبناء الناحية واقتادوهم إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "قوات الجيش العراقي المتمثلة بقيادة عمليات الانبار، تدخلت بشكل عاجل، وقامت بتوجيه قوة برية وطيران الجيش، للبحث عن المختطفين".

وأكد الريشاوي، بأن "قوات الجيش تمكنت من إخلاء سبيل ثلاثة مختطفين، واما الرابع فلا نعلم مصيره حتى الآن".

وأشار إلى أن "تدخل طيران الجيش كان له الفضل بكشف مكان المختطفين، وذلك لأن التنظيم كان قد اختطف المواطنين الأربعة مع عجلاتهم، وعند شعر مسلحو التنظيم بأنه تمت محاصرتهم بالكامل أطلقوا سراح المختطفين ولاذوا بالفرار".

وأكد الريشاوي استمرار عمليات البحث عن المختطف الأخير من قبل قوات الجيش العراقي وباسناد طيران الجيش.

ولف إلى أن "الخاطفين انقسموا لمحورين الأول باتجاه قرية عسيلة، والثاني باتجاه مركز الناحية، وقام المحور الثاني بإخلاء سبيل المختطفين والفرار من قوات الجيش، اما المحور الأول فلاذوا بالفرار مع المختطف الرابع".

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