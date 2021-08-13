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غالبيتهم من مدينة الصدر.. مصرع وإصابة 24 شخصا بحوادث سير في بابل

Category: أمـن

Date: 2021-08-13T15:41:37+0000
غالبيتهم من مدينة الصدر.. مصرع وإصابة 24 شخصا بحوادث سير في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 24 شخصا بحوادث سير متفرقة في قضاء الكفل بالمحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادثا مروعا وقع بتقاطع الكفل بين عجلتين نوع (كوستر وجارجر) أدى لمصرع شخصين اثنين على الفور وإصابة 20 آخرين بجروح اثنان منهم بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن "غالبية المصابين هم زوار قدموا من مدينة الصدر بالعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "حوادث سير أخرى وقعت بقضاء الكفل خلال الساعات أدت لمصرع شخصين اثنين"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية والطبية طوقت أماكن الحوادث ونقلت الوفيات إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، والمصابين إلى المشفى لتلقي العلاج".

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